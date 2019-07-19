نتائج شهادة التاسع حسب الاسم سوريا دورة 2019 بوابة النتائج الامتحانية “خلال ساعات”

فحص نتائج شهادة التاسع بسوريا دورة 2019 حسب الاسم لجميع محافظات سوريا، وموعد إظهار نتائج التاسع حسب اسم المدرسة 2019، التي ينتظرها طلاب تاسع سوريا كافة المحافظات عقب اعتماد النتيجة من وزير التربية السوري عماد موفق العزب قريبا، بعد الانتهاء من أعمال كنترول تاسع سوريا ورصد درجات الطلاب، ثم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية السورية بوابة النتائج الامتحانية برقم الاكتتاب.

معرفة النتائج الامتحانية لطلاب الصف التاسع حسب الاسم 2019 في سوريا أو برقم الاكتتاب تكون متاحة اليوم، عقب إجراء المراجعات النهائية من اللجان المختصة بتصحيح أوراق إجابات الطلاب، إذ يتمكن الطلبة أو أولياء الأمور من استخراج نتائج شهادة التاسع في سوريا من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية للنتائج.

نتائج شهادة التاسع 2019 سوريا

اخر التصريحات الرسمية الواردة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السورية أكدت موعد إعلان نتائج التاسع برقم الاكتتاب خلال ساعات، حيث يعلن وزير التربية السوري عماد موفق العزب أسماء الأوائل بكافة محافظات سوريا، ثم ترفع النتيجة لباقي الطلاب على موقع الوزارة moed.gov.sy.

بوابة النتائج الامتحانية تسجيل الدخول

البحث عن نتائج التاسع دورة 2019 سوريا يتزايد من الأن مع اقتراب ميعاد رصدها رسمياً، ويستعد موقع وزارة التربية السورية الكشف عن نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وسنتابع معكم إعلان النتيجة بمحافظات دمشق، أدلب، اللاذقية، طرطوس، حلب، حمص وباقي المحافظات السورية الأخرى.

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برقم اكتتاب الطالب يمكن الاستعلام عن نتائج شهادة التاسع بسوريا، عقب تسجيل دخول موقع بوابة النتائج الامتحانية التابع لوزارة التربية السوريه الرسمي.

ملاحظة هامة: يمكن ترك رقم الاكتتاب الخاص بالطالب المراد استعلام النتيجة له،وسنوفرها لكم فور اعتمادها رسميا، إذ يتوقع أن تشهد بوابة النتائج الامتحانية ضغطا كبيرا.

توقف موقع وزارة التعليم السوريه بسبب الضغط الذي يشهده الموقع من الأن، حيث يشهد الاستعلام عن نتائج شهادة التاسع التعليم الأساسي ضغطا شديدا بالتزامن مع إعلان النتيجة.

تحديث: رفع كشوف الناجحين في الصف التاسع 2019 دورة يوليو عبر الرابط الإلكتروني للنتائج الامتحانية خلال ساعات، وإتاحة معرفة علامات الطلاب حسب الكنية أو رقم الاكتتاب.