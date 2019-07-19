نتائج التاسع حسب الاسم 2019 سوريا موقع وزارة التربية السورية شهادة التعليم الأساسي...

قد كانت الفترة الحالية من أصعب الفترات على جميع الطلبة والطالبات لكونها فترة ظهور نتائج الطلاب 2019 بكافة المحافظات السورية، بعد انتهاء امتحانات الصف التاسع بالتعليم الأساسي، ويترقبون الأن نتيجة صف تاسع سوريا دورة 2019 حسب الاسم قريبا.

نتابع مع طلبة وطالبات الصف التاسع بالجمهورية السورية ظهور نتيجة الاختبارات، وذلك من خلال تقديم كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بأعمال التصحيح ورصد الدرجات النهائية، وتوقعات نسب النجاح وما إلى ذلك من معلومات تهم الطالب وولي الأمر.

نتائج التاسع سوريا حسب الاسم

أكد وزير التربية السوري هزوان وز أن أعمال التصحيح والرصد وتجميع الدرجات والمراجعة تجري على قدم وساق داخل كنترول نتائج التاسع بسوريا، فيبذل القائمين على عمليات تصحيح أوراق الإجابات جهدهم لحصول كل طالب على حقه ومجهوده الذي بذله على مدار عام كامل.

بوابة وزارة التربية والتعليم لاستعلام نتائج التاسع

أضاف هزوان إلى أن نتائج التاسع 2019 في سوريا يتم الكشف عنها فور اعتمادها رسميا خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن اعتماد نتائج شهادة التاسع “الصف التاسع” سوف يعقبه عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الأوائل لتكريمهم إزاء تفوقهم، وذلك على مستوى محافظات سوريا التعليمية درعا، حمص، دمشق، القنطيرة، دير الزور، اللاذقية، الحسكة، أدلب، طرطوس، السويداء وحماة.

ترفع نتائج التاسع دورة 2019، من خلال رابط بوابة النتائج الامتحانية moed.gov.sy قريباً جداً وفقا لأخر تصريحات رسمية صادرة من الوزارة، حتى يتسنى لجميع الطلبة الاستعلام عن نتائجهم برقم الاكتتاب، مع أطيب تمنياتنا لجميع طلابنا بالنجاح والتفوق.

بوابة النتائج الامتحانية برقم الاكتتاب

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قد يواجه الطلبة والطالبات بعض الصعوبات في استخراج نتائج التاسع التعليم الأساسي لهذه الدورة الدراسية 2018، وفي تلك الحالة يمكننا الاستعلام عن النتائج لكم، ما عليكم فقط سوى ترك رقم الاكتتاب في تعليق ونوفر نتيجة شهادة التاسع بمجرد اعتمادها.

نتائج فحص الصف التاسع بسوريا باتت قريبة الظهور على موقع النتائج الامتحانية، عقب التأكيد رسميا على اعتماد النتائج وكشف أسماء الأوائل بالإعدادية الشرعية.

استعلم عن نتيجة الإعدادية الشرعية بالاكتتاب أو باسمك من رابط موقع وزارة التعليم السورية الإلكتروني، بعد رفع نتائج التاسع وظهورها “رسميا”.

نتائج بكالوريا سوريا حسب الاسم

نتائج شهادة البكالوريا

الان تتزايد عمليات البحث عن نتائج شهادة التعليم الأساسي ويشهد موقع الوزارة الرسمي ضغطا شديدا من الطلاب، الأمر الذي يجعل عملية استخراج نتائج فحص الصف التاسع صعبة للغاية.