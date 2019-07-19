نتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية 2019 موقع www.tawjihi.jo برقم الجلوس..روابط الحصول على نتائج...

نتائج التوجيهي الأردن الدورة الصيفية ينتظرها آلاف من طلاب الثانوية العامة في دولة الأردن، وذلك للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة درجاتهم، ويعيش أسرهم حالة من القلق والترقب، انتظاراً لم ستسفر عنه النتيجة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن وزير التربية والتعليم الأردني، سوف يعتمد نتيجة التوجيهي يوم الخميس القادم الخامس والعشرون من يوليو 2019 ، وسوف يعقد مؤتمرا صحفياً في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات، سيعلن من خلاله رسمياً، نتائج امتحان شهادة التوجيهي الأردن الدورة الشتوية 2019، كما سيتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بعدد الناجحين ونسبة النجاح هذا العام، وأوائل الطلبة.

نتائج التوجيهي الأردن 2019 الدورة الصيفية

سوف نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة الأردنية، التوجيهي الدورة الشتوية، والتي من المقرر اعتمادها من وزير التعليم الأردني ، وسوف يعقد مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، بكل تفاصيلها، وإعلان أسماء الأوائل من الطلبة والطالبات والاحتفال بهم، وسيتم بعد ذلك رفع النتيجة على المواقع المختصة، ليتمكن كل الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتيجتهم بسهولة، وسوف نتابع معكم كل الروابط التي سيتم نشر نتيجة التوجيهي الأردن عليها، وسنقوم بوضعها فى هذا المقال.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

فور ظهور النتيجة، يمكن لجميع الطلبة دخول الموقع الرسمي للوزارة من هذا الرابط، ويقومون بتسجيل أرقام جلوسهم، حتى تظهر النتيجة، وسنتابع معكم نشر جميع الروابط التي ستكون النتيجة متاحة عليها، النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني www.tawjihi.jo وذلك فور أن يتم إعلانها.حيث من المتوقع ظهور نتائج الثانوية التوجيهي الأردن يوم الخميس 25 يوليو، بعد اعتماد النتيجة وعقد مؤتمر صحفي، سيتم فيه إعلان تفاصيل النتيجة وكل شيء عنها وكذلك نسبة الناجحين.

وزارة التربية والتعليم فى الأردن حددت موعد اعلاننتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 على مستوى جميع محافظات الأردن، سيكون يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري، و أن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد ظهور النتائج عار تماما من الصحة، وقد أكدت الوزارة بأن نتائج التوجيهي 2019 الأردن سهذا العام سوف تشهد ارتفاع فى نسب النجاح و ذلك مقارنة بالعام الماضي.