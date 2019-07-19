نتائج التاسع 2019 سوريا عبر وزارة التربية السورية “moed.gov.sy” برقم الاكتتاب

لكل الطلبة والطالبات الثانوية العامة في سوريا الذين يودون معرف نتيجتهم من موقع وزارة التربية السورية، يستطيعون الآن الاستعلام عن نتائج البكالوريا السورية 2018 برقم الاكتتاب وذلك من خلال على النتائج الامتحانية وزارة التربية والتعليم السورية، وسوف نريكم معنا الطريقة بالتفصيل التي من خلالها سنستخدمها من خلال الخطوات التالية:

لمن لديه مشكلة في الحصول على النتيجة يمكنه ترك رقم الاكتتاب في التعليقات أسفل المقال.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا خلال هذا الأسبوع على بوابة نتائج الامتحانية.

وزارة التربية السورية أكدت أنه سيتم رفع النتيجة علي مواقع الإنترنت بعد أن يتم اعتمادها، يستعد طلاب البكالوريا في سوريا لظهور نتيجتهم قبل عيد الأضحى، وسنتابع معكم فور اعتماد النتيجة ورفعها على المواقع على الانترنت.

للإستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ثم اختيار الشعبة

ظهرت نتيجة البكالوريا بسوريا حيث ظهرت نتائج البكالوريا 2017 الدورة التكميلية الثانية بجميع أقسامها مهني وشرعي وتجاري وصناعي وعلمي وأدبي ، حيث تم اعتماد النتيجة، وأكدت وزارة التربية السورية أن النتائج سوف يتم اعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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