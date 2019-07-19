تراند اليوم : وفاة شقيق المخرج خالد يوسف داخل مستشفى عسكري بالقاهرة

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 02:48 صباحاً - توفي اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، شقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، يوم الخميس، بأحد المستشفيات العسكرية بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.
ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الفقيد اليوم الجمعة انتظارا لإعداد الترتيبات اللازمة للجنازة والعزاء بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا بمحافظة القليوبية.
يذكر أن الفقيد تولى منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق، وسافر للخارج في الفترة الأخيرة لتلقي العلاج ومع سوء حالته تم حجزه للعلاج بالقاهرة في أحد المستشفيات حتى توفي.
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