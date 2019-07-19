نتائج التاسع سوريا 2019 برقم الاكتتاب | نتائج الإعدادية السورية 2019 عبر موقع وزارة التربية السورية

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج التاسع 2019 التعليم الأساسي في سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية وبوابة نتائج الامتحانية، لقد طال انتظار الطلاب ترقبا لصدور نتائج الإعدادية السورية 2019 جميع المحافظات، ومع مرور الوقت يزداد قلق وتوتر جميع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة علامات التاسع 2019 والتي من خلالها سيتم تحديد مستوى طلابنا بالدورة الأولى، صرح مصدر مسئول من قبل وزارة التربية السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات التاسع سوريا والإعدادية الشرعية 2019 جميع المواد وخلال ساعات اليوم سيتم اعتماد النتائج رسميا من قبل السيد وزير التربية السورية عماد موفق العزب.

نتائج التاسع سوريا 2019

تقدم العديد من الطلاب لأداء امتحانات التعليم الأساسي 2019 في سوريا بدأ من يوم 11 يونيو واستمرت الامتحانات حتى يوم 26 يونيو، وتباعا بدأت جميع أعمال الكنترول التي تتضمن أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات والخروج بنسب نجاح الطلاب بجميع المواد الدراسية وقائمة أسماء الأوائل المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات.

وزارة التربية السورية نتائج التعليم الأساسي 2019

وقد تم ترويج العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصدور نتائج التاسع 2019 ” الإعدادية في سوريا ” خلال الأيام الماضية، ولكن تقدم وزير التربية السورية عماد العزب بنفي جميع الأخبار الغير صحيحة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرا نشر وزارة التربية السورية موعد صدور نتائج التاسع 2019 التعليم الأساسي في سوريا خلال ساعات يوم الجمعة الموافق 19 يوليو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.