تابع| موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 وشروط الالتحاق بالجامعات

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2019 موعد فتح باب التنسيق وتقديم الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي بعد اتمام عملية التعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث وخمس سنوات ونعرض لكم في هذا المقال مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 ودرجات القبول المتوقعة لتنسيق الدبلومات الفنية وموعد فتح باب التنسيق الإلكتروني.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

من المتوقع أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية بنسبة قليلة عن العام الماضي وذلك بعد ارتفاع نسبة النجاح بشكل كبير عن العام الماضي، وأيضا ارتفاع تنسيق الثانوية العامة والذي يؤثر على تنسيق الدبلومات الفنية التي تشغل 10% من الكليات والمعاهد ويمكنكم معرفة الهدف القريب للكليات التي يمكنك التقديم بها من خلال تنسيق العام الماضي 2018 مع الوضع في الاعتبار أن التنسيق يرتفع بنسبة تصل إلى أكثر من 1% عن العام الماضي ومعرفة الكليات والمعاهد التي يمكن أن تلحق بها في تنسيق الكليات 2019:

تنسيق الدبلومات الفنية 2018

موعد فتح باب التنسيق

يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية مع المرحلة الثالثة للثانوية العامة وبعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية وإعلان نتيجة التنسيق وتكون المرحلة الثالثة مزامنة لتنسيق الدبلومات الفنية 2019.

طريقة تسجيل الرغبات

يمكن للطالب تسجيل الرغبات إلكترونياً عن طريق الدخول إلى موقع تنسيق الدبلومات الفنية ويظهر على هذا الشكل:

قم بعد ذلك بتحديد نوع المؤهل

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قم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الذي تم الحصول عليه من نتيجة الثانوية العامة والشهادة المدرسية:

سيظهر بيان تأكيديبالاسم الثلاثي ورقم الجلوس وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم.

قم بكتابة الرغبات وبعد ذلك قم بعملية الحفظ

ويمكن للطلاب التعديل على الرغبات في أي وقت عن طريق الرقم السري.