صدمة لطلبة الثانوية العامة شعبة العلمي علوم بعد ارتفاع معدلات التنسيق في المرحلة الأولى عن 95%

جاءت الإحصائيات النهائية الخاصة بنتيجة الثانوية العامة محملة بالكثير من المفاجآت خاصة بعد أن وصلت نسبة الطلبة الحاصلين على مجموع 95% إلى اكثر من 17% وهذا يشير إلى ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة إلى ما بين 3 أو 4 درجات عن العام الماضي حيث كان نسبة الحاصلين على مجموع ما بين ال 95% و ال100% في العام الماضي لم تتجاوز نسبة ال11%

الإحصائيات النهائية لنتيجة الثانوية العامة

أوضحت الإحصائيات النهائية لنتيجة الثانوية العامة أن نسبة الطلاب الحاصلين على ما بين 90% إلى 95% يمثلون نسبة 19% من الطلاب وتزيد هذه النسبة عن نسبة العام الماضي بمقدار 3% وهذا ما يؤكد الأزمة التي سيواجهها المجلس الأعلى للجامعات في أعداد و توزيع الطلاب على الكليات

الأزمة التي ستواجهها وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم العالي انه سوف يكون هناك مازق في توزيع طلاب شعبة العمي علوم و أصحاب كليات القطاع الطبي باكلمه وذلك بسبب ما أظهرته نتائج الطلاب و الزيادة الكبيرة التي أوضحت عنها الإحصائيات فسوف يكون المازق في الأعداد الكبيرة التي سوف يواجهها المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق وخاصة في حالة زيادة الأعداد بكليتي الصيدلة و الأسنان

و بذلك يكون المخرج الوحيد للتخفيف من أعداد الطلاب ي هذه الكليات و رفع الأعداد في كلية الطب و بذلك سو تكون نتيجة التنسيق تقف عن الحد الأدنى للقبول هو 404 درجة أي نسبة 98.5% و ذلك هو الاقتراح التي اقترحته اللجنة العليا للتنسيق

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وان يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 398.5 أي نسبة 97.2% و الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان ما بين نسبتي 98.2% إلى 98% و الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 395 أي نسبة 96.3%

ارتفاع التنسيق في الشعبة علمي رياضيات

أشارت النتائج أيضا أن هناك ارتفاع بشعبة العلمي الرياضيات و الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات و أيضا كليات الفنون التي تتطلب اختبارات القدرات و التي أوشكت على الانتهاء و تخطى الحد الأدنى للقبول بالكليات عن العام الماضي ب مقدار 3 إلى 5 درجات و تتوقف نسبة القبول في كلية الهندسة عند مجموع 380.5 بكلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان أي نسبة 92.8%

انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق يوم الأحد المقبل

أعلنت اللجنة العليا للتنسيق للقبول بالجامعات يوم الأحد المقبل للعام الجامعي 2019/2020 ولمدة 5 أيام

أعلنت أيضا فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بحد أدني للشعبة علمي علوم 398 أي نسبة 97.07% فاكثر أما شعبة علمي رياضيات 389.5 أي نسبة 95% فاكثر و شعبة الأدبي 328 أي نسبة 80% فاكثر

وسيتم التنسق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق