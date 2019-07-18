تنسيق الدبلومات والشهادات الفنية 2019 للقبول في الكليات والمعاهد خطوة بخطوة عبر موقع التنسيق

يقدم نجوم مصرية هذا التقير لطلاب الدبلومات والشهادات الفنية، والذي نتابع من خلاله كل ما يتعلق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للطلاب الحاصلين على أحد مؤهلات الشهادات الفنية ،حيث ستتمكنون من خلالنا من معرفة تفاصيل تنسيق الشهادات والدبلومات الفنية الخاصة بالالتحاق بالجامعات والكليات الخاصة بكم للعام الدراسي الجديد 2020/2019 وذلك عبر رابط بوابة الحكومة المصرية القائمة بعملية التنسيق الإلكتروني أثناء الفترة المقبلة.

نرصد لكم أثناء تقريرنا تنسيق الشهادات الفنية 2019، حيث ستبدأ وزارة التعليم العالي أثناء الفترة المقبلة في تحديد تنسيق الدبلومات والشهادات الفنية 2019، لاستقبال رغبات الطلاب من الحاصلين على الشهادات الفنية وأيضاً تحديد النسبة الخاصة لهم بالجامعات بعد أن يتم الانتهاء من مرحلتي التنسيق الاولى والثانية للثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

ينتظر جميع طلبة الدبلومات والشهادات الفنية تنسيق الدبلوم التجاري 2019، وتنسيق الدبلوم الصناعي 2019، وتنسيق الدبلوم الزراعي 2019، للقبول بالكليات والجامعات المتاحة لهم بعد إكمال شهادة الدبلومات الفنية والعمل في أعقاب هذا على استكمال المشوار التعليمي بإحدى الكليات التي يطمحون في الإلتحاق بها.

سيتابع موقعنا نجوم مصرية طلابنا وطالباتنا التفصيلات الخاصة بشأن تنسيق الشهادات الفنية بالإضافة للمعاهد الفنية بجميع المراحل المخصصة بالتنسيق، بداية من ظهور التنسيق وشرح طريقة الدخول بالموقع وتسجيل الرغبات، وحتى الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق الطلاب.

موقع التنسيق الالكتروني

نتابع معكم ايضاً طلابنا من الحاصلين على شهادة أحد المعاهد الفنية، جميع مراحل التنسيق الإلكتروني للالتحاق بإحدى الكليات المقررة لكم، بعد الظغعلان رسمياً عن تنسيق المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة، ليبدأ بعدها تنسيق المرحلة الثالثة وهو التنسيق المخصص بالدبلومات والشهادات والمعاهد الفنية على السواء.

بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية للتنسيق

ويخشى طلبة الشهادات الفنية من عدم وجود أماكن كافية بالنسبة لهم بالكليات، لأنه مع تزايد نسب النجاح وإرتفاع المجاميع بالثانوية العامة، تقل فرصهم في التسجيل بالكيات، نتيجة عدم وجود أماكن خالية بالقدر الكافي، لهذا يعمل جميع طلبة الدبلومات والمعاهد على إستكمال خطوات التنسيق ومتابعة أخباره والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد، أملا في العثور على مكان لهم في الكلية التي يطمحون بها.

رابط بوابة الخدمات الإلكترونية للحكومة المصرية للتنسيق من هنا

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رابط بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الشهادات الفنية 2019 من هنا

شروط القبول بالكليات والمعاهد للدبلومات والشهادات الفنية

أما عن الشروط والقواعد الخاصة بقبول طلبة الدبلومات الفنية في الكليات والمعاهد العليا بالجامعات المصرية 2019 وأيضا قواعد تنسيق الدبلومات الفنية للحاصلين على دبلوم التجارة أو دبلوم صناعة أو زراعة أو فندقي فسوف يكون كالتالي:

يتم فتح باب القبول بكليات أقسام التجارة والتربية وايضاً الكليات التي بها شعب (تعليم فني والزراعة والسياحة والفنادق والآثار والتعليم الصناعي)، استنادا للتوزيع الجغرافي، مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط والقواعد الداخلية المنصوص عليها لهذه الكليات.

يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات حتى الآن الإعدادية تخصصات (تجاري وزراعي وصناعي وفندقي – صناعي شعبة صيانة وإصلاح آثار – موسيقى) بمجموع درجات 70% كحد أدنى في مجموع المواد النظرية في شهادة الدبلوم، بالتقدم بأوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

يسمح للطلبة حاصلي دبلوم المدارس الفنية المتطورة بنظام 5 سنوات الذين حصلوا على 70% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم بالتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق.

يتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تسمح بقبول هؤولاء الطلاب بنسبة 10% من اجمالي الأعداد المقرر قبولها بالكليات من حملة الثانوية العامة، فيكون ثلثي هذه النسبة من الشهادات الفنية (نظام 5 سنوات) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين)، والثلث المتبقي لطلاب الشهادات الفنية نظام 3 سنوات، حيث يتم تحديد الحد الأدنى بناءاً على الأعداد المقرر قبولها.

لتحديد من يقبل منهم يتم تحديد وترتيب مجاميع جميع المتقدمين لمكتب التنسيق وتحديد الحد الأدنى المطلوب للقبول بكل كلية أو معهد للشهادات الفنية وفقا لمايلي:

عدد ومجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب المتالذي تقدم.

صحة رغبات المتقدمين من الطلاب.

الأعداد المقررة من الطلاب وهي نسبة 10%.

شروط القبول بالجامعات للشهادات الفنية

عدم التقيد بالتخصص الذي تخرج منه الطالب في الشهادة الفنية (زراعي – صناعي – تجاري) عند القبول بأي من الكليات التالية (التجارة والتربية والزراعة والتعليم الصناعي).

استثناء الخمس طلاب الأوائل في الشهادات الفنية نظام (5 و3) سنين من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي التي يتم تطبيقها.

الآن طلابنا بإمكانكم متابعة عملية تنسيق الدبلومات الفنية والشهادات جميعها عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث نقوم بمتابعة عملية التنسيق بشكل تفصيلي معكم، وكذلك وخطوات التسجيل عبر الموقع خلال الفترة المقبلة.

موعد تنسيق الدبلومات والشهادات الفنية 2019

ونود أن نوضح لطلاب الدبلومات والشهادات الفنية 2019، أنه من المنتظر أن تكون المرحلة الثالثة من التنسيق الت تشملكم في منتصف شهر أغسطس القادم، وسنقوم باستكمال جميع التفاصيل التي تتعلق بالتنسيق.. يمكنكم متابعة هذا المقال أولاً بأول أو وضعه في المفضلة لديكم في المتصفح للرجوع إليه عند الحاجه.

تنطلق المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة يوم الاحد المقبل، لتنطلق بعدها المرحلة الثانية للتنسيق، وبعدها يتم إعلان النتيجة ثم في النهاية تنطلق المرحلة الثالثة وهي التي تضم الدبلومات والشهادات الفنية، والتي ستبدأ منتصف شهر أغسطس.