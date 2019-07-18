شروط وطريقة التقديم في معهد العلوم الإسلامية بالأزهر | إقامة ودراسة مجانية للمتفوقين

نشر قطاع المعاهد الأزهرية شروط وطريقة التقديم في معهد العلوم الإسلامية، الذي تم إنشاؤه بالتجمع الأول لاستقبال الطلاب المتفوقين وإمدادهم بالعلوم الإسلامية والإنسانية والعربية وتخريج كوادر دعوية شبابية قادرة على نشر تعاليم الإسلام الوسطية البعيدة عن التطرف والمغالاة.

طريقة التقديم في معهد العلوم الإسلامية

وأكد قطاع المعاهد الإسلامية أنه تقرر فتح التقديم في معهد العلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020 إلكترونيا وعن طريق الإنترنت وذلك بهدف التيسير على الطلاب ورفع المعاناة عنهم بعدم السفر إلى القاهرة للتقدم بالمعهد.

وأشار القطاع إلى ان التقديم سيكون من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية لقبول دفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك حتى لا يتحمل أولياء الأمور والطلاب أي معاناة أثناء التقديم في المعهد.

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ويقوم الطالب بالدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للتقديم في معهد العلوم الإسلامية من هنا، وإدخال رقم الجلوس الخاص به واتباع الخطوات الموجودة داخل البوابة لاكتمال التسجيل واستيفاء جميع البيانات المطلوبة.

مواعيد التقديم في معهد العلوم الإسلامية

ويمتد التقديم في معهد العلوم الإسلامية خلال الفترة من 15 يوليو 2019 وحتى 31 يوليو 2019، على أن تكون جميع البيانات التي تم تدوينها على بوابة الأزهر صحيحة ولا يوجد بها أي أخطاء.

شروط الالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية

حدد قطاع المعاهد الأزهرية عددا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للمعهد من الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية، وهي كالتالي: