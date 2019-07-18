تظهر اليوم…. رابط  نتيجة اختبار القدرة المعرفية عبر موقع قياس بالهوية الوطنية

أعلنت الصفحة الرسمية للمركز القومى للقياس والتابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن ظهور نتيجة اختبار القدرة المعرفية (الفترة الأولى)، وذلك اليوم الخميس الموافق 18 يوليو 2019 الموافق 15 من شهر ذي القعدة عام 1440 هجرية، وذلك عن طريق الهوية الوطنية، وذلك بعد فترة من الانتظار وذلك بصفة حصرية على موقع قياس ولايوجد أية صفحات اخرى قد تظهر عليها النتيجة .

كيفية الاستعلام على نتائج اختبار القدرة المعرفية على موقع قياس

يتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الدخول الى موقع قياس على الانترنت.

بعد الدخول الى موقع قياس نقوم باتباع الخطوات التالية:-

الدخول الى الرابط التالى https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/.

القيام بعملية تسجيل الدخول.

اختيار “الاختيارات المسجلة”.

منها نختار “النتائج”.

ثم “نوع الاختيار” نختار “اختبار القدرة المعرفية”.

ونلاحظ صعوبة شديدة فى دخول الموقع وذلك للضغط الشديد وتدافع المستخدمين للحصول على النتائج .

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ماهو “قياس”؟

“قياس” هو اختبار موجه لطلبة المراحل الثانوية والجامعية قبل القبول فى الجامعات السعودية، وايضا بعد التخرج منها وهو تابع للمركز القومى للقياس ضمن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية. والاختبارات متعددة تشمل بعض المواد الاساسية مثل اللغة العربية والانجليزية والرياضيات وغيرها من الاختبارات التحصيلية الاخرى، ونجد ان هناك بعض الاختبارات الإجبارية ونجد البعض اختياري تحدد كل جامعة على حدة نوعية الاختبارات المطلوبة للالتحاق بالجامعة ودرجة القبول.

اهداف اختبارات موقع “قياس”

اختبارات موقع قياس تستهدف عمل تقييم القدرات المعرفية والمهارية للطلاب قبل الالتحاق بالجامعة أو الوظائف من ناحية الفهم والادراك والقياس والاستنتاج، ويكون الاختبار لمدة ساعتين يتم تقسيمها الى عدة اجزاء يبلغ وقت كل جزء 25 دقيقة تقريبا.