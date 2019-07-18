تراند اليوم : بالاسماء والفيديوهات : فنانات شهيرات في أفلام خالد يوسف ولن تصدق النجمة التالية؟

احتل اسم المخرج المصري خالد يوسف محرك البحث في غوغل في مصر، بعد تسريب أول فيديو له مع الممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج وتم استدعاء كل منهما إلى التحقيق ولا تزالان مسجونتين بعد أن قررت النيابة العامة، مساء الأحد، تجديد سجنهما لمدة 15 يوماً اضافية.

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بعد منة فاروق وشيماء الحاج، ألقي القبض على المحامية منى الغضبان واعترفت في التحقيقات أنها متزوجة سراً من خالد يوسف، ولم تكن تعلم بأنه سيسرب فيديوهات زوجته (أي فيديوهاتها معه) من داخل غرفة النوم.

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القصة لم تتوقف عند منى الغضبان فقط، وتم القاء القبض على الراقصة المصرية كاميليا، التي ظهرت في أحد الفيديوهات وقيل أنها النجمة المصرية رانيا يوسف برفقة خالد يوسف، قبل أن تنفي رانيا الأخبار، وتدخل النيابة العامة لتدعي على كل من زج اسمها في قضية خالد يوسف.

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جميعهن اعترفن أن خالد يوسف تزوج منهن سراً، واعتقدنا بأن القضية انتهت قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبص على رنا هويدي، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها.

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5 نساء شهيرات إحداهن المذيعة التونسية رنا التي عملت في قناة MBC بطلات فيلم خالد يوسف الجنسي.. من بعدهن؟ وهل سنشهد على فيديو آخر لنجمة مصرية مهمة؟

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