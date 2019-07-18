استظهار كشف نقاط نتائج البكالوريا 2019 الجزائر برقم التسجيل كل الولايات عبر موقع الديوان الوطني...

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن تقديم موعد ظهور نتائج البكالوريا الجزائر 2019 لجميع الولايات إلى يوم 18 جويلية بدلا من يوم 25 جويلية وذلك نظرا لسير جميع أعمال التصحيح بشكل صحيح وسليم لامتحانات شهادة البكالوريا 2019 خلال الأيام القليلة الماضية، وفور قيام السيد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد باعتماد نتائج الباك 2019 كل الولايات استظهار كشف نقاط نتائج البكالوريا 2019 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

خلال الساعات القادمة سيتم نشر نتائج البكالوريا في الجزائر 2019 جميع الولايات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية، ونظرا لإقبال الكثير من الطلاب عبر موقع الديوان الوطني حال ظهور النتيجة مما يعرض الموقع للعطل الفني وتأخير استظهار نتيجة امتحان البكالوريا 2019، لذا قامت وزارة التربية الوطنية بإعلان نتائج البكالوريا 2019 بالاسم ورقم التسجيل عبر الهاتف النقال والرسائل النصية.

نتائج البكالوريا 2019 الجزائر

انتهت امتحانات شهادة البكالوريا 2019 خلال نهاية شهر مايو الماضي، وعلى الفور بدأت جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات لأوراق امتحانات البكالوريا للعام الدراسي 2019 والتي كان من المتوقع أن تنتهى خلال يوم 25 جويلية، ولكن صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وخلال ساعات يوم الخميس الموافق 18 جويلية سيتم إعلان نتائج البكالوريا 2019.

نتائج الباك 2019 برقم التسجيل كل الولايات

بعد قليل سيتم كشف نقاط نتائج البكالوريا 2019 لجميع الطلاب والطالبات عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وعبر الرسايل النصية .