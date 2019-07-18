نتائج القدرة المعرفية.. برنامج قياس ينشر رابط ظهور النتيجة

نتائج القدرة المعرفية هي أهم ما يشغل تفكير الجميع الآن ممن خاضوا تلك الاختبارات، بعدما أعلن برنامج قياس عصر اليوم الخميس 18 يوليو 2019 عن رابط نتيجة اختبارات القدرة المعرفية، هذا ونقدم لكم من خلال موقع نجوم رابط النتيجة بعد ظهورها رسميا، هذا وقد تصدر وسم “نتائج القدرة المعرفية” مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، للاقبال الكبير من الجميع لمعرفة النتيجة، هذا وقد أدى عدد الزيارات الكبير على موقع قياس، وقوع الموقع، لكنه سيعمل عما قريب.

نتائج القدرة المعرفية 1440 ورابط النتيجة من برنامج قياس

هذا وقد انتهت رسميا عمليات تصحيح اختبارات القدرة المعرفية وتم نشر النتيجة من خلال موقع قياس، واختبارات القدرة المعرفية تقيس قدرة الفرد وإمكانياته المعرفية التي يمتلكها لتفسير وفهم العلاقات بين الاحداث والعلاقات بين الأشياء، وقدرته وإمكانياته في إصدار القرار الحياتية، وأصدار الأحكام، رابط موقع النتيجة هو:

نتائج القدرة المعرفية 1440

يذكر أن اختبارات القدرة المعرفية أصبحت مطلب أساسي في مفاضلات الوظائف، وذلك بحسب وزارة الخدمة المدنية، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

هذا ومن المرتقب أن يعمل الموقع مع الزوار بصورة جيدة خلال الدقائق القليلة القادمة، وسوف يتمكن الجميع من معرفة نتائج القدرة المعرفية بكل سهولة عبر الموقع الرسمي “قياس”، هذا ومن الجدير بالذكر أن النتائج التي ظهرت اليوم الخميس هي نتائج الفترة الأولى.