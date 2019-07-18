موعد الإعلان عن مسابقه التربية والتعليم الجديدة أغسطس 2019

كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين عن تفاصيل بشان مسابقه التربية والتعليم الجديدة والقادمة، وكانت تصريحات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لجريده الجمهورية أوضخ فيها بان مسابقه المعلمين الجديدة بالتربية والتعليم سوف يتم الإعلان عنها في شهر أغسطس القادم 2019 ومن الممكن أن يكون العدد المطلوب من المتعاقدين 65 ألف متعاقد ومن الممكن أن يزيد هذا العدد أو يقل حسب العدد الموجود بكل محافظه وسوف يتم التنسيق بين الوزارة والمديريات بشان تحديد أعداد العجز والتخصصات المطلوبة.

تفاصيل وموعد مسابقة التربية والتعليم 2019

وأضاف أيضا الدكتور محمد عمر بانه سوف يكون هناك أولوية في المسابقة الجديدة للمعلمين أصحاب العقود المؤقتة الذين تعاقدو لمده شهرين ولكن وفقا للضوابط بحيث يكون الاكتفاء منهم ولكن الذين اثبتوا كفاءة هم الذين يكون لهم الأولوية وليس جميع المتعاقدين والتقديم في المسابقة الجديدة والقادمة سوف يكون من حق جميع الخريجين الذين يكون متوفر معهم الشروط وليس فئه بعينها ومن خلال سوف يكون التخصصات المطلوبة والتي يوجد بها عجز هي نفس التخصصات التي كان بها عجز في المسابقة الماضية ومن الممكن أن تزيد في بعض المحافظات وسيكون المسابقة للجميع سوف نقوم بنشر التخصصات والكليات والمؤهلات التي تناسبها في حاله الإعلان عن المسابقة واليكى أيضا مصاريف الكليات الخاصة

الكليات والمؤهلات المطلوبة هي

تخصص لغه عربيه يتقدم له المؤهلات التالية (ليسانس أداب وتربيه لغه عربيه -أداب لغه عربيه -ليسانس أداب اللغة العربية علوم إنسانية- دار علوم -تربيه الأزهر لغه عربيه -السن لغه عربيه -دراسات عربيه ) تخصص لغه انجليزيه يتقدم له المؤهلات التالية (تربيه تعليم أساسي أو لغه انجليزيه- أداب لغه انجليزيه -تربيه الأزهر لغه انجليزيه -كليه البنات عين شمس لغه انجليزيه -كليه اللغات والترجمة لغه انجليزيه) تخصص رياض أطفال يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي كليه رياض أطفال يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص رياضيات يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول تخصصات دراسات اجتماعيه يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص علوم تخصص يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي مدرس فصل يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص لغه فرنسيه يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي أخصائي اجتماعي يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص مواد زراعيه يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص حاسب ألي يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص تربيه فنيه يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص اقتصاد منزلي يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي تخصص تربيه موسيقيه يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي أخصائي نفسي يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي أخصائي صحافه يتقدم له المؤهلات المطلوبة بالجدول التالي

وهناك كليات اخرى

الأوراق المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم

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الأوراق التي تم الإعلان عنها في المسابقة الماضية ومن الممكن أن تكون نفس الأوراق المطلوبة في المسابقة القادمة حيث كانت الأوراق المطلوبة في المسابقة الماضية هي

صورتين من بطاقه الرقم القومي اصل وصوره المؤهل اصل وصوره شهاده الميلاد اصل وصوره شهاده الخدمة العسكرية للذكور اصل وصوره الخدمة العامه للإناث اصل وصورتين من الدبلوم التربوي لغير التربويين فيش جنائي موجه لمديريه التربية والتعليم ومن الممكن أن يكون من ضمن الأوراق المطلوبة شهاده icdl المعلم

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم