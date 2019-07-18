مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 | الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد لطلاب الشهادات الفنية

ينتظر الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019/2020 لتسجيل الرغبات في موقع التنسيق والالتحاق بكليات ومعاهد وزارة التعليم العالي واستكمال مسيرة التعليم العالي بعد الانتهءا من مرحلة الدبلومات سواء كانت دبلوم صناعي أو دبلوم زراعي أو دبلوم تجاري أو دبلوم فندقي، بنظاميه 3 سنوات و 5 سنوات.

وتعلن وزارة التعليم العالي تنسيق الدبلومات الفنية بعدما تنتهي من تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة أدبي وعلمي وتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة أدبي وعلمي وتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية أدبي وعلمي.

كما أن الوزارة تخصص أماكن في الكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني والراغبين في استكمال التعليم العالي والذي تتوافر فيهم الشروط والحصول على الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد العليا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى فقط وفي انتظار انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل رغباتهم وإعلان التنسيق للقبول في الكليات بشكل رسمي، يعقبها إجراءات تنسيق المرحلة الثانية ثم الثالثة، ولذلك من المقرر أن يكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية في منتصف شهر أغسطس 2019.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

ويقدم موقع نجوم مصرية لطلاب الدبلومات الفنية الحد الأدنى للقبول في كليات ومعاهد التعليم العالي للعام الماضي 2018/2019 وهي مؤشرات تفيد الطلاب لمعرفة الحدود الدنيا التي تقبلها الكليات لقيد طلاب الشهادات الفنية بها.

ويتوقع العديد من الخبراء أن يرتفع تنسيق الدبلومات الفنية هذا العام نظرا لأن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت عن العام الماضي في نظام الدراسة 5 سنوات ونظام الراسة 3 سنات.

تنسيق دبلوم صناعي 5 سنوات

الاطلاع على التنسيق كاملا

تنسيق دبلوم صناعي 3 سنوات

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تنسيق دبلوم تجاري 5 سنوات

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تنسيق دبلوم تجاري 3 سنوات

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تنسيق دبلوم زراعي 5 سنوات

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تنسيق دبلوم زراعي 3 سنوات

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تنسيق دبلوم فندقي سياحي 3 سنوات

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تنسيق المعاهد العليا

الاطلاع على التنسيق كاملا