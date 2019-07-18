درجة الحرارة في مصر غداً الجمعة

يسود طقس معتدل اليوم الخميس على المناطق الساحلية واجواء حارة في القاهرة مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة تدريجياً على بقية المناطق خلال ساعات المساء لتصل إلى 37 درجة مئوية غداً الجمعة.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتشهد المحافظات المصرية خلال فصل الصيف موجة حر شديدة على مختلف المحافظات لتقترب من الوصول إلى أعلى درجة حرارة سجلتها على مدار 21 عامًا وتحديدًا عام 1988، وفق بيان درجات متوقعة لكل من هيئة الأرصاد.

وقد نشرت هيئة الأرصاد مجموعة من التنبيهات للمواطنين لتجنب الاضرار الناتجة عن الارتفاع غير الاعتيادي لدرجات الحرارة منها: ارتداء غطاء للرأس لتجنب الإصابة بضربات الشمس واختيار الملابس المصنوعة من خامات جيدة التهوية و عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة من دون ارتداء كاب أو واقي رأس.

ويفضل تناول كميات كبيرة من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف للأطفال وكبار السن وتناول الفاكهة الصيفية المرطبة كالبطيخ والتفاح، ويمكنك ذلك عن طريق تناول ثمرة أو نصف ثمرة فاكهه مع كوب مياه، بحسب "اليوم السابع".