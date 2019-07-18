عمرو دياب يطرح ألبوم الصيف الجديد "أنا غير"

نشر الفنان عمرو دياب بوستر ألبومه الجديد لعام 2019 "أنا غير" عبر صفحته الخاصة على تويتر مما أثار حماس ة الجمهور المصري للتغريد بأبرز الأعمال الفنية للهضبة على مر السنوات.

وظهر الفنان عمرو دياب في البوستر الدعائي للألبوم الجديد بإطلالة كاجوال بعكس ألبومه السابق، ومن المقرر عودة دياب لمصر لإحياء حفلات الصيف على الساحل الشمالي بعد الانتهاء من جولته الأوروبية.



وكان عمرو دياب قد أنهى تحضير ألبوم أنا غير بمشاركة عدد من الشعراء والملحنين منهم تامر حسين وصابر كامل ومدحت العدل في تعاون جديد منذ ما يقارب 24 عاماً من الانقطاع.

ومن المقرر اطلاق ألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير" عبر منصة فودافون خلال الأيام القليلة المقبلة وسط ترقب الجمهور وحماسته، بحسب "سيدتي".