شاهد: امرأة تحول بيتها إلى تحفة فنية باللون الوردي

حولت امرأة من لندن منزلها الى مكان خيالي وتحفة فنية باللون الوردي ،ويقع في مدينة إيسسيكس، وهو متاح للإقامة فيه والإيجار لفترات معينة.

إيمي تبلغ من العمر 43عاماً ،قامت بتحويل منزلها إلى تحفةٍ فنيّةٍ زهريّة اللون من الداخل والخارج، إذ يضم المنزل عشرات الغرف الأنيقة، كلٌ منها مصمم بشكل مختلف تمامًا، من الصالون والمطبخ المستوحى من الفضاء إلى السلالم المزينّة بالزهور

وقالت إيمي: "إنَّ تصميم المنزل مستوحى من الماضي والحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى أشياء أكثر تحديدًا مثل الفن والموضة والموسيقى والطبيعة والكون، وبالطبع بشكل عام من الحب"، وفقاً لموقع فوشيا

وتابعت: "من الصعب بالنسبة لي شخصيًا أن أعلق على ما أرى تجربة المنزل من منظار شخص غريب؛ لأنني أنا من صممته وهو يعكس واقعي، وغالبًا ما يصنفه الزّوار بمكان خيالي مفعم بالإلهام وكأنه من عالم آخر".

وأوضحت إيمي أنه : "يمكن الإقامة في هذا المنزل، أو استئجاره للقيام بجلسات التصوير" ، إذ ظهر حديثًا في الفيديو كليب الخاص بأغنية Bounce Back للفرقة البريطانية "ليتل ميكس"، ولم تحدد بعد إيمي قيمة الإيجار الذي ستتقاضاه؛ لأنه يختلف وفقًا لمعايير عدة مثل طبيعة الاستخدام، وعدد الأشخاص.