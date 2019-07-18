محمود العسيلي يواجه سخط جمهوره وريهام سعيد تعلق

يواجه الفنان محمود العسيلي انتقادات لاذعة من الجمهور المصري بعد مهاجمته لأحد المعجبين الذي أراد التقاط صورة معه حيث وصف الملايين ردة فعل عسيلي بـ "الغرور".

وظهر العسيلي في أحد المقاطع المصورة وهو يرد باستنكار تام على أحد المعجبين:" حضرتك معاك واسطة أو حاجه.. جامد جدا مثلا؟ حضرتك بتحبني، وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟ يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان"، قبل أن يدير وجهه ويتابع حفله.

واجتاحت الصفحات المصرية حملة من الانتقادات ضد محمود العسيلي استنكاراً لكلماته التي تعبر عن اعتداده بنفسه وانهالت التعليقات على حسابه الخاص على تويتر.

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ووجه أحد المنتقدين رسالة لعسيلي مفادها بأن المطربين الأكبر منه سناً لم يتصرفوا بمثل تصرفه مع الجمهور وبان الجمهور هو من يصنع النجم ويبرزه.

وخرج محمود العسيلي للرد على الاتهامات والانتقادات موضحاً بأن تحقيق رغبة أحد المعجبين يلزم تحقيق رغبات كافة المعجبين وهو أمر لا يستطيع فعله.

كما شاركت الإعلامية ريهام سعيد في الرد على محمود العسيلي حيث نشرت ريهام صورة في إطار واحد، تضم لقطتين إحداهما للمطربة الإنجليزية أديل وهي تقبل فيها يد أحد معجبيها، ولقطة أخرى للعسيلي مأخوذه من الفيديو الأزمة، وعلقت على الصورة قائلة: " كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك الغير مبرر، بس دلوقتي كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجومية أخلاق"، بحسب "مصراوي".