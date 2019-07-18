تداول صور مسربة لاحمد الشقيري في فترة الشباب

تداول كبير وواسع على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صورة الاعلامي السعودي أحمد الشقيري ،وهو في فترة الشباب بالتسعينات.

وسربت الصورتان على موقع التويتر وثم انتشرت على باقي مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر اسمه محركات البحث.

وكشفت عن وسامته ونمط حياته الذي يختلف عن ما هو عليه الآن، كأحد أشهر الدعاة الإسلاميين في العالم، وفقا لموقع فوشيا

وعبر متداولوا الصورتين عن دهشتهم من وسامته الشديدة في تلك اللقطات، ووصل الأمر بالبعض إلى درجة تشبيه أحمد الشقيري، بالنجم التركي الوسيم ألب نافروز؛ إذ بدأوا بعقد المقارناتِ بين صورهما.







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بينما تداول آخرون تلك اللقطات معلقين عليها، أنّه أصبح ملهمًا للكثيرين في العالم العربي، بسبب نجاحه في تحويل أسلوب حياته واتجاهه إلى العمل الخيري، بأسلوبٍ هادئِ ومثقف.

ويذكر ان الإعلامي السعودي أحمد الشقيري من جذورٍ فلسطينية، اشتُهر بتقديهه وإعداده برامج تهدف إلى النهوض بالشباب العربي وإحاطتهم علمًا بأفكار وسلوكيات شعوبٍ أخرى. له عددٌ من البرامج التلفزيونية أشهرها خواطر.