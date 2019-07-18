شاهد: أبرز محطات حياة الفنان رشوان توفيق مع زوجته

قدم عدد من نجوم الساحة الفنية واجب العزاء في زوجة الفنان رشوان توفيق في مسجد السيدة نفيسة في مصر بعد صراع مع المرض لثلاث سنوات متتالية لم يتخل رشوان عن مساندة زوجته.

يذكر أن رشوان توفيق تزوج من الراحلة عام 1957، وله منها 3 أبناء، من بينهم الإعلامية هبة رشوان، ولم يفارق توفيق زوجته خلال مرضها حيث مكث إلى جانبها لأكثر من 3 سنوات ورفض العديد من الأعمال في تلك الفترة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديث توفيق عن زوجته مسبقاً في أحد المقابلات التلفزيونية والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير ويلخص فيه معاني الوفاء والحب لنصفه الآخر، بحسب "روسيا اليوم".

وتفاعل الجمهور العربي مع حزن رشوان توفيق على فراق زوجته وقصة حبهما التي شهدتها الساحة الفنية لسنوات طويلة.

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استمرت قصة الحب بين رشوان توفيق وزوجته ما يزيد عن 60 عاماً لتكون أنجح الزيجات بين نجوم السينما المصرية، وتحدث رشوان مراراً عن تعرفه على زوجته خلال مشاركته في بطولة مسرحية "شهريار" في الجامعة.

تحدث رشوان توفيق عن مساندة زوجته له خلال الأزمة المالية التي تعرض لها حتى أنه لم يشعر بالأزمة في وجودها وأرجع سبب اعتذاره عن العديد من الأعمال إلى حاجته للبقاء إلى جوارها.

وعلق رشوان على حبه لزوجته قائلاً:" شالتني في السراء والضراء"، مؤكداً أنه كان يقول لها في سنواتها الأخيرة إنه يحبها أكثر مما كان يحبها وهي في السابعة عشرة من عمرها.

بدا الحزن واضحاً على رشوان توفيق خلال جنازة زوجته فيما ذكرت بعض المواقع الفنية بأن الأخير قد انهار بين أيدي المعزين من شدة التأثر.