تماسيح مدمنة على المخدرات تثير الرعب في ولاية أمريكية

أطلقت الشرطة الأمريكية تحذيراً للمواطنين من رمي المخدرات في دورة المياه بسبب احتمالية إدمان الحيوانات مما يؤدي إلى خطورة الأمر.

وقالت شرطة لوريتو في ولاية تينيسي الأمريكية عبر حسابها على "توتير"؛ إثر مداهمة منزل مشتبه به حاول التخلّص من الميثامفيتامين عبر رميها في المرحاض وتشغيل طاردة المياه: "رجاء لا ترموا مخدراتكم في المراحيض".

وأوضحت: "عندما ترمون أشياء في المراحيض، ينتهي بها المطاف في أحواض تخزين المياه قبل انتقالها إلى الأنهر، حيث ينتشر البطّ والإوزّ وغيرها. وإدمانها قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه".

ووفقاً لروسيا اليوم فقد تزداد خطورة التماسيح في الأنهر، بحسب ما حذّرت الشرطة. وأثار هذا التحذير ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.