بيونسيه وابنتها تحققان أعلى المشاهدات في The Lion King

حققت النجمة بيونسيه وابنتها نجاحاً باهراً في الفيديو الأخير لفيلم The Lion King بعنوان Spirit بملايين المشاهدات خلال ساعات من طرحها على قناتها الخاصة على يوتيوب.

وتشارك بيونسيه في فيلم The Lion King بشخصية نالا كما تشارك ابنتها بلو إيفي كارتر في الكليب الدعائي للفيلم حيث ظهرت بشبه كبير لوالدتها الأمر الذي يرشحهما للمشاركة في جوائز الأوسكار المقبلة.

الإعلان الدعائي لفيلم The Lion King

يُذكر أن الفيلم يدور حول قصة سيمبا الشبل الصغير، الذي يسعى لإسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا مواقفاً عديدة تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية، بحسب "الفن".