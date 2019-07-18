تحميل اغنية وحياة قلبي وافراحه mp4 mp3 موسيقى - عبد الحليم حافظ

تعلن وزارة التربية والتعليم في فلسطين صباح الخميس نتائج الثانوية العامة 2019 في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث نقدم لكم أغنية وحياة قلبي وافراحه بصيغة mp3 mp4.

وأعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، عقب اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير أ.د. مروان عورتاني ؛ أن نتائج امتحان الثانوية العامة التوجيهي الانجاز 2019 ستعلن غداً الخميس الساعة الثامنة صباحاً.

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وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن النتائج ستعلن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة وأيضاً عَبر الرسائل القصيرة من شركتي جوال وأوريدو، وعبر صفحات مديريات التربية.