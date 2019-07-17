تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019 كليات الأدبي والعلمي – طريقة التقديم وترتيب الرغبات...

نتابع معكم من خلال هذا التقرير تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الأولى ونرصد لكم الحد الأدني لكليات وجامعات المرحلة الأولي، كما نطالع معكم موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق وكيفية التسجيل بها من خلال بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، وتبدأ عملية التنسيق بعد اعتماد نتائج طلاب وطالبات الثانوية العامة بما يقرب من 72 ساعة، وذلك ليطلع كل طالب وطالبة على الكليات والجامعات بالمجموع الذي حصل عليه كل منهم، على أن تبدأ بعدها مباشرة عملية تسجيل الرغبات والتنسيق الإلكتروني من خلال بوابة الحكومة المصرية.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولي 2019

ونتابع معكم من خلال هذا التقرير مراحل عملية التنسيق لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2019، والتي تنقسم إلى العديد من المراحل الأساسية للشعبتين العلمية والأدبية، وتبلغ ثلاث مراحل أساسية يحدد مواعيد التسجيل لكل منها بعد أيام قليلة من إعلان النتيجة.

موعد بدء تسجيل المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة

وكشفت العديد من المصادر المسئولة عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق المعاهد والجامعات يوم الأحد المقبل الموافق الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري، على أن ينهي الطلاب اختبارات القدرات أولا، والتي تعد المرة الأولى التي تدخل بها ضمن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، ويمكن الدخول إلى رابط بوابة الحكومة المصرية التي سيتم من خلالها عملية التنسيق الإلكتروني بشكل رسمي لكل مرحلة من المراحل الثلاث من هنا، والتي يقوم خلالها الطلاب بتحديد رغباتهم والتسجيل بها.

الحد الأدنى للمرحلة الأولي أدبي وعلمي