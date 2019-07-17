تردد قناة لنا ولنا بلس السورية 2019 على قمر نايل سات - الدراما الجميلة

احتفلت قناة لنا السورية، قبل أسابيع، بعيد ميلادها الأول وهي تزخر بمشاهديها من كافة الدول العربية والشرائح المجتمعية المختلفة، وكذلك جميع الفئات العمرية على اختلاف أماكن تواجدها؛ نظرا للمحتوى الراقي الذي تبثه الفناة.

ترددات قناة لنا على النايل سات: 12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)

ونقدم لكم اليوم تردد قناة لنا ولنا بلس السورية LANA TV وهي حاملة شعار "لنا ما نرى" والتي تعاظم البحث عن ترددها خلال الفترة الأخيرة، فهي قناة حديدة سورية تبث برامجها ومحتواها من خلال قمر نايل سات، ومن خلال هذا التقرير عن قناة لنا السورية وتردداتها.

قناة لنا بلس تعتبر من القنوات التي ولدت عملاقة، وذلك للمحتوى الراقي الذي تقدمه للمشاهدين والمتابعين للقناة على امتداد الوطن العربي الكبير، فقد حققت القناة طفرة هائلة في أعداد مشاهديها خلال فترة وجيزة منذ بداية انطلاق بثها على القمر المصري نايل سات.

ويمكن مشاهدة قناة لنا بلس، للتعرف على ما فاتك من خلال رابط الصفحة الرسمية لقناة لنا على الفيس بوك، وكذلك من خلال هذا التقرير يمكن مشاهدة القناة على الانترنت من خلال رابط البث المباشر المرفق بهذا التقرير الوافي والشامل.