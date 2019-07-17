شاهد: فيديو فضيحة طنجة يثير غضب المغاربة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وصور لرجل وامرأة في وضع بات يطلق عليه "فضيحة طنجة" في المغرب، وسط استهجان ومطالبات بمحاسبة الفاعلين.

وبعد انتشار صور توثق لمشهد مخل بالحياء لشخص وسيدة محجبة بوضع غير لائق في فضاء عام قرب مسجد ايبيريا بطنجة، على نطاق واسع بالفضاء الأزرق، أوقفت المصالح الأمنية الشخص “بطل” الفضيحة بحي الدراردب بعاصمة البوغاز.

وحسب المعطيات المتوفرة فالمعني بالأمر جرى توقيفه بناء على اخبارية عون سلطة تعرف عليه وأخبر المصالح الأمنية التي عملت على توقيفه.

وتبين ان الموقوف ينحدر من نواحي الخميسات، حيث يشتغل في مدينة طنجة بمهنة الخياطة ويقيم بمنطقة عين الحياني كما اتضح انه من أصحاب السوابق العدلية في قضايا تتعلق بالتحرش والسكر.

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وينتظر ان يتم توقيف السيدة التي كانت رفقته وهما في وضع غير لائق في واضحة النهار بفضاء عام كما تظهر الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل الاجتماعي وخلفت استهجانا كبيرا.