نتيجة معهد خدمة اجتماعية مدينة نصر 2019

قال مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن النقابة لديها بيان يضم كافة أسماء المعاهد والكليات الخاصة، والتى فى حال رغبة أى طالب من خريجى الثانوية العامة التأكد من سلامة شهادة أى مؤسسة قبل إلتحاقه بها، يمكنه الحصول عليها بسهولة، والتأكد من تسجيل المعهد أو الكلية بالنقابة من عدمه.

وأوضح شفيق، فى تصريحات صحفية، أن عدد المعاهد الخاصة فى الهندسة هى 55، و28 كلية حكومية، وحوالى 27 بين كليات خاصة وأجنبية.

وأكد أن أى معهد أو كلية هندسة غير مُسجلين بالنقابة يدلل على عدم اعتماده بالمجلس الأعلى للجامعات أيضا، وبالتالى تُصبح شهادته غير معترف بها.

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وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أنه بالنسبة لكليات الطب الخاصة، فإن الكليات المُسجلة يتم قيدها بالمجلس الأعلى للجامعات، بصفته الجهة الوحيدة المختصة للاعتراف بالشهادات.

وأوضح أن كليات الطب المُسجلة حتى الآن، والجارى بها الدراسة فقط 3، وأى كلية جديدة لابد من التأكد من تسجيلها بالمجلس الأعلى للجامعات.

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