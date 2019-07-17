جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 “الجدول النهائي” و موعد الإمتحانات

أنتهت أمتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019،و أصبحت إمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني علي وشك البداء،وقد أتم طلاب الثانوية العامة إمتحاناتهم يوم 3-7-2019؛ وذلك عقب إنتهاء طلاب شعبة العلمي رياضيات من إتمام إمتحان مادة “الجبر و الهندسة الفراغية”، ويقدم لكم موقع “نجوم مصرية” تغطية شاملة عن جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019، وذلك بعد إعتمد وزير التربية و التعليم “طارق شوقي” نتيجة الثانوية العامة 2019 للدور الأول.

موعد إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

وقد إعتمد وزير التربية و التعليم الفني “طارق شوقي” بالتعاون مع نائب رئيس عام الأمتحانات “خالد عبد الحكم” و رئيس قطاع الإمتحانات “رضا حجازي” جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتاريخ 12-7-2019، وسيبدأ طلاب الثانوية العامة تأدية إمتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2019 يوم 17-8-2019، وذلك بمادة اللغة العربية والتربية الدينية للقسمين العلمي و الأدبي من الساعة 9:00 صباحا وحتي الساعة 2:00 ظهرا.

وسيختم طلاب الشهادة الثانوية إمتحانات الدور الثاني 2019 يوم 26-8-2019، وذلك بمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة “علمي علوم”، الرياضيات، التطبيقية (الإستاتيكا) “علمي رياضيات” و مادة الفلسفة و المنطق “أدبي” وستستمر هذه الإمتحانات من الساعة 9:00 صباحا و حتي الساعة 12:00 ظهرا.

بداء المرحلة الأولي من التنسيق و الحد الأدني للقبول بالجامعات

يذكر بأن وزارة التعليم العالي قد أعلنت بداء المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2019؛وذلك يوم الأحد المقبل والذي يبداء من 97.07% فأكثر لشعبة “علمي علوم”،95% فأكثر لشعبة “علمي رياضيات” و 80% فأكثر لشعبة “أدبي”،ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول علي النتيجة عبر لينك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر موقع “اليوم السابع” و إعتماد الوزير للنتيجة،و قد أوضحت المؤشرات إلي إرتفاع نسبه الطلاب الناجحين و الذي بلغ نسبة 78.6%.