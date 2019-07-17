تصل لـ100 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الخاصة في مصر للعام الدراسي 2019 – 2020

ينشر لكم “نجوم مصرية” في السطور التالية مصروفات الجامعات الخاصة في مصر، والذي يبحث عنها اليوم آلاف من طلاب الثانوية الأزهرية وطلاب الثانوية العامة، والذين لم يحالفهم الحظ للقبول بكليات الجامعات الحكومية، فقرروا الاتجاه نحو الجامعات الخاصة والتي وصل أسعار بعض الجامعات الخاصة لما يقارب الـ100 ألف جنيه.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قد اعتمد أمس الثلاثاء 16 يونيو 2019، جميع القواعد المحددة لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات كالتالي: الطب البشرى 95% – كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)90 % – كلية الهندسة80 % – كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70% – كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60% – وباقى الكليات 55%.

الجامعة المصرية – اليابانية 2019 – 2020