نانسي عجرم ووالدتها يثيران دهشة المتابعين

لفتت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم انتباه الجمهور العربي بعد نشرها لصورة تجمعها مع والدتها عبر حسابها الخاص على تويتر.

ولاقت صورة نانسي عجرم ووالدتها اعجاب المتابعين مشيدين برشاقة والدتها والشبه الكبير الذي يجمعهما ومن بين التعليقات التي وردت على الصورة:" مين الام و مين الابنة في الصورة؟".

وظهرت في الصورة نانسي عجرم برفقة والدتها خلال تناولهما الغداء في أحد مطاعم مدينة بيروت المطلة على البحر.





وتعمد نانسي لمشاركة اللحظات الجميلة مع عائلتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتشارك الجمهور أهم اللحظات العائلية مع بناتها وزوجها بالصور والفيديوهات، بحسب " القدس العربي".