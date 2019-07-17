نتائج شهادة التعليم الثانوي 2019 البكالوريا في الجزائر onec.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن تقديم تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2019، إلى يوم غد الخميس 18 جويلية 2019 على الساعة السادسة مساء، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأضافت الوزارة أن قوائم الناجحين ستشهر في نفس اليوم و في نفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي لديها مترشحين فضلا عن الإعلان عنها كذلك على الموقع الرسمي للديون الوطني للامتحانات و المسابقات.

وأشارت الوزارة انه يمكن الاطلاع على النتائج مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاث، موبيليس، اوريدو، و جيزي عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز 567.

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وقالت الوزارة إن الوقت المحدد للشروع في الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا، قد جرى ضبطه، حيث من المفترض أن يتم ذلك بداية من الساعة السادسة مساء الخميس، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وستتاح ثالث خدمة للمترشحين عبر المتعاملين الثلاثة للهواتف النقالة التي أبدت موافقتها ـ حسب نفس المصدرـ على المساهمة في تقديم النتائج للمترشحين عبر خدمة الرسائل القصيرة مجانيا.

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