مضيفات طيران يكشفن أسرارا مثيرة عن الرحلات

كشفت مضيفات طيران عن أسرار لا يفصحون عنها للمسافرين، وذلك من واقع "قصص رعب" عايشوها في الجو، رغم وجود مزايا سفر رائعة، إلا أن الواقع أقل بريقا، بحسب ما أكدته مضيفات رغم الابتسامات التي ترافقهن للمسافرين.

وذكرت إحدى المضيفات أن "المسافرين مقززون عامة بداخل الطائرات"، إذ أوضحوا أنهم "كثيرا ما يفعلون أشياء مثيرة للاشمئزاز على طاولات طعامهم، ومنها تغيير حفاضات الأطفال، ويقصون أظافر أصابع وينظفون أنوفهم، وكل تلك اكتشافات بسيطة مقارنة لاكتشافهم البراز البشري تحت مقعد.

وقالت إحدى مضيفات الطيران: "مضيفات الطيران لا يشربن الماء الساخن على متن الطائرة. من المستحيل أن يشربن القهوة أو الشاي".

كما نبه طاقم الرحلات الجوية، من توخي الحذر من أرضيات المراحيض على متن الطائرة، طالبين من الركاب التأكد من أن يرتدوا أحذيتهم عند توجههم إلى الحمام، مؤكدين أن ما ليس على أرض المرحاض ماء وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ومن الأسرار المخيفة التي كشف عنها مضيفو الرحلات الجوية، أن الطيران في أوقات الصباح يكون أفضل، لتجنب الاضطرابات الجوية التي تكون منخفضة عادة في ساعات الصباح، إذ تكون حركة الهواء أقل حدة، كما تكون الفرصة أكبر لتجنب العواصف الرعدية.

ويتطلع معظم المسافرين لشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة، بغرض تخفيف أعباء الرحلات الطويلة، والحصول على جرعة من الطاقة، بعد ساعات الانتظار الطويلة في المطارات، إلا أن تقارير أظهرت خطورة تناول أي مشروب يحتوي على الماء على متن الطائرة، بسبب "قذارة" المياه المستخدمة، بحسب "سبوتنيك".

وتفشل واحدة من كل 8 طائرات في اختبارات "المياه النظيفة"، وأن دراسة أجريت قبل 15 عاما، أظهرت أن بعض المياه على الطائرات، احتوت على مادة الكلوروفورم الخطرة.