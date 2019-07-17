متى موعد يوم عيد الاضحى في المغرب 2019

أعلن المعهد الفلكي في المملكة المغربية أن يوم الاثنين 12/7 هو موعد أول ايام عيد الاضحى المبارك 2019، مهنئًا الأمتين العربية والاسلامية بهذه المناسبة العظيمة.

في سياق متصل، قال عبد الرحمان المجذوبي، رئيس الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، إن ترقيم رؤوس الأغنام بلغ هذه السنة 6 ملايين رأس ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى 7 ملايين رأس في آواخر الشهر الحالي.

وأضاف المجذوبي، في تصريح للصحافة، أن الاستعدادات تجري بشكل عادي والأثمنة المتواجدة في السوق تبقى جد عادية وملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا بالقول:"الثمن ينطلق من مبلغ ألف درهم، والثمن يرتفع كلما زاد وزن وقيمة الأضحية".

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قد أورد في بلاغ له أن التدابير التي تم البدء في تنفيذها خلال الأشهر الماضية استعدادا لعيد الأضحى شملت تسجيل المربين والمسمنين، وترقيم الأغنام والماعز، ومراقبة مياه شرب الأضاحي، ومراقبة الأدوية البيطرية والأعلاف ومراقبة مسار فضلات الدجاج لتفادي استعمالها في تغذية المواشي.

وأضاف ذات البلاغ أن عدد المربين والمسمنين المسجلين لدى المصالح البيطرية لأونسا تجاوز 223 ألف، بزيادة بلغت 62% مقارنة مع السنة الماضية في نفس الفترة.