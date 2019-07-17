رابط موقع نتائج التاسع 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب في سوريا - علوم للجميع

أعلنت وزارة التربية في سوريا، اليوم الأربعاء عن نتائج التاسع الاساسي، نافيةً كل ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي حتى اشعار آخر.

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ونوهت الوزارة أن المرجعية الأساسية لأخبار نتائج التاسع الاساسي في سوريا هو الموقع الرسمي للوزارة، الفضائية التربوية، المكتب الصحفي، وصفحتها عبر الفيسبوك، داعية الجميع لعدم التعاطي مع أي اشاعة يتم اصدارها صفحات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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كما أطلق موقع "علوم للجميع" رابط فحص مباشر عن نتائج امتحانات التاسع الاساسي للعام 2019 ، وأكد الـموقع أن النتائج لم تصدر حتى اللحظة.

وبامكان جميع الطلاب والطالبات الراغبين باستعلام عن النتائج الدخول الى الموقع والاستعلام عن النتائج فور الاعلان عنها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم السورية .

رابط نتائج التاسع الاساسي 2019 متوفر الآن عبر وكالة سوا الاخبارية، وبشكل حصري نقلا عن وزارة التربية والتعليم السورية، ولكافة المحافظات والفروع الخاضعة لسيطرة النظام.