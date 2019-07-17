حقيقة خطوبة حلا الترك

أثارت قصة خطوبة النجمة البحرينية حلا الترك، الكثير من الجدل والضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاق "خطوبة حلا الترك" موقع تويتر، فيما تساءل الكثير من النشطاء حول حقيقة الأمر.

وبدورها، حسمت حلا الترك، موضوع خطوبتها عبر السوشيال ميديا، من خلال توضيح قامت به عبر خاصية "الستوريز" على موقع الانستغرام، قائلة :" يا جماعة اللي بتويتر هدوا اللعب شوي لا انخطبت ولا شي".

وبدوره، سارع الشاب ريان جيلر ، بالتعليق على أمر خطوبة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: خبر خطوبتي من فنانة كذب لإيقاظ شائعة نائمة موجودة سابقاً، استهدوا بالله"، حيث اتهمه البعض بأنه استغل الموقف لإظهار شهرته على حساب الفنانة الترك، كما تبع توضيحه الكثير من التهمن والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وفي ذات السياق، تستغل حلا الترك إجازتها الصيفية بالتخطيط لإطلاق مجموعة من الأغنيات خلا موسم الصيف 2019، إضافة إلى تلقيها عروض تمثيلية كما وتدرس فكرة تقديمها لعروض مسرحية هلال الموسم الحالي، ناهيك عن استعدادها لإطلاق مجموعة جديدة من مستحضرات التجميل الخاصة بها خلال الأيام المقبلة، وفق مجلة لها.

ويشار إلى أن حلا الترك تعيش خلال الفترة الحالية ظروف نفسية سيئة، بعدما تركت لها المحكمة أمر اختيار حضانتها أن تعيش مع والدها المنتج البحريني محمد الترك أو تختار الاستمرار مع والدتها منى السابر، وذلك بعد وصولها إلى السن القانونية، ومن المتوقع أن تختار حلا أن تعيش برفقة والدها بعدما تصالحت معه خلال الأسابيع الماضية.

ويذكر أن حلا الترك حظيت على شهرة كبيرة من خلال برنامج "ستار صغار" وهي في عمر السابعة ، ولكن انطلقت مسيرتها الفنية عبر برنامج المواهب "عرب قوت تالنت"، سيما بعد غطلاقها أغنيتها "بنتي الحبوبة" التي حصدت أكثر من 265 مليون مشاهدة عبر قناتها عبر اليوتيوب، إضافة إلى تقديمها العديد من البرامج التلفزيونية برفقة نجوم الفن.