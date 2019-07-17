كيف رد حسين الجسمي على شائعة وفاته؟

خرج الفنان حسين الجسمي عن صمته للرد على شائعة وفاته بعد تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بآية قرآنية.

ونشر حسين الجسمي صورة لآية قرآنية من سورة يوسف كردٍ على نشاري شائعة وفاته عبر حسابه الخاص على انستغرام وتعمد بعدها نشر فيديو من آخر حفلاته بالمغرب والذى حضره 140 ألفًا لأكثر من ساعتين.

وقد طرح حسين الجسمي مؤخراً آخر اغانيه عبر قناته على اليوتيوب بعنوان " عيدك بلمبارك يا محبوب" من ألحانه وتوزيع عادل احتفالاً بعيد الفطر الماضي، بحسب "ليوم السابع".





ويشارك الجسمي جمهوره صور حفلاته التي تحقق نجاحاً باهراً حيث تخطت نسبة حضور حفل الختام للفنان الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في النسخة 18 لمهرجان موازين إيقاعات العالم 2019 ما يزيد عن الـ140 ألف مُحب توافدوا من كافة مدن وقرى المملكة المغربية وخارجها في منصة ساحة النهضة بالعاصمة الرباط.