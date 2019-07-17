راغب علامة يوثق فيديو من مطار بيروت بعد استغاثة نانسي عجرم !

قام الفنان اللبناني راغب علامة بتصوير فيديو من داخل مطار بيروت مشيداً بالتغييرات التي حصلت في المطار بعد هجوم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قبل أيام على سوء التنظيم في المطار.

وأشاد راغب بالتغييرات التي شهدها المطار والتي تبشر بالخير وأن لبنان ومطار بيروت بانتظار القادمين إليهم في الموسم السياحي .

وقال علامة في الفيديو : “أنا كنت من المستائين جدا من مطار بيروت لكن التغييرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلا وسهلا فيكم ” .

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي الفنان راغب علامة على الفيديو مشيدين بهذه الخطوة التي قام بها من أجل الترويج للسياحة في لبنان .

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، قبل أيام قليلة نشرت الفنانة اللبنانية عجرم فيديو من داخل مطار بيروت عبرت فيها عن غضبها واستيائها من سوء التنظيم والفوضى