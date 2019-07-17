تعرف على سعر أغلى كوب من الشاي في لندن

يعتبر الشاي أكثر المشروبات شيوعاً في العالم بأنواعه مختلفة ، و لكن هل لك أن تتخيل سعر رطل من الشاي يبلغ 1500 دولار !!

وهناك مقهى "Rubens at The Palace" في لندن، أن يكون من بين الوجهات التي تحلم بزيارتها عند الذهاب إلى تلك المدينة.

ولكن، المفاجأة هنا لا تكمن في إطلالة المكان على "Royal Mews"، بقصر باكنغهام، بل بإبريق الشاي الذي يصل سعره إلى 620 دولاراً، أي ما يعادل حوالي 200 دولار للكوب

ويُنتج الشاي في مرتفعات سريلانكا، حيث يتم اختيار ألياف الشاي يدوياً من قبل الخبراء في مجال هذا المشروب، وتُوضع لاحقاً على قطعة قماش مخملية، والتي تحول لون البراعم من الفضي إلى الذهبي، وفقاً لموقع CNN Arabic

ويتوفر الشراب الثمين في "Rubens at The Palace"، حيث يُوصف بأنه " غير عادي وسلس ويتمتع بلون فاتح" ويحمل أيضاً مذاق الفاكهة.

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وبإمكان رواد المقهى تناول الشاي برفقة بعض الوجبات المتوفرة ضمن قائمة "Royal Afternoon Tea"، والتي يبلغ ثمنها 55 دولاراً للشخص.

وتتضمن عملية تقديم الطعام نوعاً من الاحتفال الملكي، مما يفسر أيضاً السعر المرتفع للشاي، حيث يتم التقاط ألياف الشاي بملقط ذهبي و"توزينها بدقة"، ثم يحضر باستخدام مياه معدنية طبيعية، قبل أن يُسكب باستخدام مجموعة شاي فضية وخاصة.

وينصح الزبائن بتناول الشاي قبل تذوق الطعام، للانغماس في مذاق الشاي المميز. وقد يعتبر هذا الشاي مرتفع الثمن، إلا أن "Golden Tips"، قد بيع بثمن أعلى من ذلك في السابق، حيث بلغ رطل من الشاي في عام 1981 ما قيمته 1500 دولار.