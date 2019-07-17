تظلمات الثانوية العامة 2019 خطوة بخطوة – طريقة تقديم تظلم على نتيجة الثانوية في مادة أو أكثر

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2019 أمام الطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدور الاول للشهادة الثانوية، وذلك حتى يتمكن الطلاب الذين يعتقدون بأنهم يستحقون درجات أكثر مما أخذو من أن يتظلموا في المواد التي يريدونها، حيث يتم إطلاع المتظلمين على صورة طبق الأصل من كراسة إجاباتهم، ويسمح لهم بتدوين ملاحظاتهم التى يكتشفونها عند فحص ورقة إجابتهم، ويسمح نظام التظلمات أن يدخل الطالب وولي أمره إلى الكنترول بدون إصطحاب معلم المادة أو الهاتف المحمول، وقد تحدد موعد إستقبال الكنترولات للطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرًا.
موعد تظلمات الثانوية العامة 2019
وقد قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن يكون موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019 بدايةً من اليوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري ولمدة ثلاثين يوماً من تاريخه، وقد احتشد عدد كبير من طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم أمام مركز التظلمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، والذين أتوا لرغبتهم في عمل تظلمات من نتائجهم التي جاءت بالنسبة لهم غير مرضية.
خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2019
- تبدأ التظلمات من يوم الثلاثاء الموافق 16 تموز ولمدة شهر من تاريخه.
- يلزم تسديد الطالب مائة جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم عليها، ويتم إيداع هذا المبلغ في أي بنك من البنوك الحكومية مثل” البنك الأهلى المصري، بنك القاهرة، بنك مصر”.
- تخصص وزارة التربية والتعليم 27 مقر تابع لها من أجل إستقبال تظلمات الطلاب حول نتيجة الثانوية العامة 2019.
- يتم نشر نتيجة التظلمات خلال 3 أيام وهذا وفق أولوية الإطلاع.
- يخاطب الكنترول مكتب التنسيق بالدرجات الاضافية للطالب في حالة أحقيته لدرجات اكثر بعد تظلمه.
- يحق للطالب إسترداد مبلغ الـ 100 جنيه وذلك عندما تظهر أحقيته فى درجات إضافية.
- يحق للطالب الإطلاع على صورة من كراسة الإجابة وليس على النسخة الأصلية منها.
- يكتب الطالب ملاحظاته على كراسة الإجابة فى المكان المخصص له ثم يقوم بتسليمه للكنترول.
- لا يحق للطالب أن يطالب بتصحيح كراسة إجابته كاملة من جديد.
- على الطالب أن يتأكد من عدم وجود أي خطأ فى عملية تجميع الدرجات الخاصة بكل سؤال.
- يجب أن يتأكد الطالب من عدم وجود أجزاء غير محسوب درجاتها في إجمالي درجات المادة التي يتظلم عليها والمدون في الغلاف الخارجي للورقة.
- يـنبغي أن يتأكد الطالب من أن تجميعة الدرجة الكلية للمادة صحيحة ومظبوطة وشاملة لدرجات جميع الاسئلة.
- يمنع أن يصطحب الطالب المحمول أو معلم المادة.
- حتى الآن تقديم إلتماس التظلم يلزم على الطالب التواصل مع لجنة النسق والمراقبة المختصة وذلك في في الفترة التى تحددها اللجنة ليتعرف الطالب على نتيجة تظلمه.
- يمكن لجميع الطلبة والطالبات التظلم على النتيجة حتى الطالب الراسب أو الذي له دور ثانى.
- يحصل كل طالب على حقه إذا تم التأكد من أحقيته لدرجات، ويتم إعادة الرسوم التي دفعها في البنك في حال حصوله على درجات إضافية.