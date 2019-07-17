شاهد مراسل أجنبي يذهل من رأي طفل مسلم في المسيحيين

ذهل مراسل أجنبي من إجابة طفل عماني حول رأيه في الدين المسيحي خلال مقابلة اجراها معه أثناء ذهابه لأداء صلاة الجمعة.

فاجأ طفل عماني بإجابته مراسلا أجنبيا، قابله خلال توجهه أدائه صلاة الجمعة، وسأله عن نظرته إليه كمسيحي.

وقال المراسل للطفل:”كيف تجدنا نحن المسيحيين.. كيف تصف أسلوب حياتنا؟” ليجيبه الطفل: “أنا لا يهمني الأمر.. نحن جميعا سواسية، وكلنا بشر ونعيش بنفس الطريقة”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، أثار المقطع إعجاب العديد من المغردين على تويتر وكان من بينهم الاعلامية لجين عمران التي قالت: “ما شاء الله عليه و على أخلاقه المحترمة و ثقته

الله يحفظه لأهله و يبارك فيه و فيهم على هالتربية الراقية و الفكر الواعي، تحية حب و تقدير لجميع أهل سلطنة عمان الراقيين إلي من خلال تعاملي معاهم عن قرب عمري ما شفت منهم العيبة.. شعب محترم حاله لأبعد الحدود و فارض إحترامه ربي يحميهم”.