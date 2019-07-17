شاهد ماذا فعلت امرأة سمينة براهب زعم أن السمينات لا يدخلن الجنة ؟

أطاحت امرأة راهب مسيحي من فوق المسرح شرق البرازيل بسبب قوله للنساء أن السمينات لا يدخلن الجنة.

حيث تعرض الأب مارسيلو روسي للاعتداء من قبل إحدي السيدات السمينات اللاتي حضرن الموعظة أثناء الاحتفال بالقداس على شاشة التليفزيون “Cancao Nova”.

بسبب جملته التي قالها أن : “السمينات لا يدخلن الجنة” .

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الأمر الذي أثار غضب السيدة السمينة وجعلها تتخطى الحراس ووصلت إلى أعلى المسرح ودفعته بقوة حتى سقط من على المسرح.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، لم يتعرض الراهب للإصابة بشدة حيث جاء الطاقم الطبي لإنقاذه ثم عاد ليترأس الإحتفال مرة أخرى حتى نهايته .