السعودية: رابط التسجيل في برنامج ابتعاث شركة نيوم

بدأت شركة نيوم السعودية اليوم الأربعاء باستقبال طلبات التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخاص بالتوظيف لسكان نيوم وضباء.

من المقرر أن يضم مشروع الابتعاث في نيوم تخصصات السياحة والضيافة والآثار والتراث على أن يتم إضافة العديد من التخصصات في مجالات أخرى متعددة في المراحل القادمة مع تطور احتياجات وسير العمل في المشروع.

يستمر التسجيل في برنامج ابتعاث نيوم لمدة شهر منذ الإعلان والتسجيل عبر الموقع الالكتروني الخاص بالشركة بحسب مواءمة الكفاءات المسجلة مع الشروط المطلوبة.

رابط التسجيل في برنامج نيوم لابتعاث ابناء المجتمع المحلي

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ويستهدف برنامج ابتعاث شركة نيوم إلى استقطاب الكفاءات المميزة من أبناء منطقة نيوم وضباء من كلا الجنسين ليكونوا جزءاً من مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم اتجاه المجتمع المحلي، بحسب "العربية نت".