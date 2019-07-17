ماهر العتيلي يطلق أغنية النجاح لطلاب الثانوية العامة بدع بدع 2019

أطلق الفنان الفلسطيني ماهر العتيلي أحدث أعماله الغنائية، تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية في فلسطين والأردن بعنوان " بدع بدع " في أول تعاون مع الفنان والشاعر الأردني ماجد زريقات ، وإعداد لحن محمد القيسي ، ومكس وماستر محمد القيسي وتم تسجيل العمل في أستوديو music sound بالعاصمة الأردنية عمان وفوتوغراف زيد أبو طالب .

ويأتي إطلاق العمل الجديد بعد النجاح الكبير للأغنية الرومانسية " تعالي معي " ليجسد كاتب كلمات أغنية " بدع بدع" الفنان والشاعر ماجد زريقات واقع أهالي الطلبة والفرحة التي تعم بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2019 ، ليشارك الفنان الفلسطيني ماهر العتيلي ومصافحا ذوي الطلبة ممن تجاوز الامتحانات بجدارة ورسم أجمل لوحة في السرور بعد هذا التعب الذي لازمهم طيلة عام كامل من السهر ليكون النجاح حليفهم .

وتقول كلمات أغنية النجاح بدع بدع :

Advertisements

الله اينور لياليكم .. وأعلى المراتب ايعليكم ... يا جايبيين الشهاداتي .. نورتوا فرحة أهاليكم .. من كم ليله ومن كم يوم .. واحنا ابنستنى هاليوم

فرحتنا أحلى فرحة .. ارتحنا وانسينا لهموم .. بدع بدع بدع بدع .. جاب الشهادة و اتدلع .. هاهي يمو و زغرتيلو .. والليلة الفرحة و لا أروع .

وحملت الأغنية التي بدأت الإذاعات العربية في بثها عبر أثيرها بصمة جديدة تضاف إلى التميز والقدرة الكبيرة للفنان ماهر العتيلي ليقدم كافة الألوان الغنائية بشكل كبير ويحقق من خلال هذا اللون النجاح كما بقية الألوان الأخرى التي قدمها ، فيما سيقدم قريبا أعمالا أخرى بعدد من اللهجات متعاونا من خلالها مع عدد من الشعراء العرب .