طريقة الحصول على الرقم السري لتقديم الرغبات في تنسيق 2019

مع اقتراب فتح باب التنسيق وتقديم الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية يتساءل الطلاب حول طريقة الحصول على الرقم السري لتقديم الرغبات إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لبوابة الثانوية العامة وموقع وزارة التربية والتعليم، ونقدم لكم في هذا المقال شرح بسيط للحصول على الرقم السري وموعد فتح باب التقديم الإلكتروني وكيفية التعديل على الرغبات.

موعد فتح باب التنسيق الإلكتروني

يتم فتح باب التنسيق الإلكتروني للطلاب لكتابة الرغبات والدخول على موقع التنسيق يوم الأحد الموافق 21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019 وذلك للمرحلة الأولى عن طريق الكود السري للطالب الذي يجب الاحتفاظ به سريا وعدم السماح لأحد من الوصول أو معرفة الرقم السري لكي لا يتم التعديل على الرغبات دون اذنك وتقع بعد ذلك في مشكلات التحويل بين الكليات.

طريقة الحصول على الرقم السري

هناك طريقة وحيدة فقط للحصول على الرقم السري وهي استمارة النجاح التي استلمتها من المدرسة الخاصة بك والتي بها بيان الدرجات وتجد بها الرقم السري للطالب الذي يمكنه التقديم به والدخول إلى الموقع الإلكتروني للتنسيق ويظهر لك مثل هذا الشكل:

خطوات التسجيل في التنسيق

يمكنكم متابعة الفيديو الذي يشرح خطوات التقديم في التنسيق وتعديل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق والذي يتابعه الطلاب لمعرفة نتيجة التنسيق ومعرفة درجات القبول في الكليات والمعاهد المصرية:

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وإليكم كل ما يخص التنسيق بخصوص المرحلة الأولى وكل ما يخص التقديم الإلكتروني ورابط التسجيل في التنسيق وموعد فتح باب التنسيق ودرجات الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى