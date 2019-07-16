تسجيل الرغبات 2019… خطوات التسجيل عبر بوابة الحكومة المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الأحد القادم الموافق 21 يوليو 2019، هو موعد فتح باب تسجيل الرغبات لجميع طلبة وطالبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لهذا العام،حيث سيستمر تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام على أن يتم الإغلاق يوم الخميس الموافق 25 يوليو الساعة السابعة مساءً، كما أعلنت أن الحد الأدنى للقبول في الكليات للمرحلة الأولى في الشعبة العلمية (97.07%) ، والحد الأدنى للشعبة الهندسية (95%) ، والحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 80%.

تسجيل الرغبات بالخطوات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

♦ يتم الدخول عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية

ثم الضغط على (خدمات تنسيق الثانوية العامة ) ، ومن ثم معرفة الرقم السري الخاص بالطالب من خلال (الحصول على الرقم السري)

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الرغبات كما بالخطوات الآتية:



أولاً: يتم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاصين بالطالب ( الرقم السري يوجد على استمارة النجاح التي يستلمها الطالب من المدرسة التابع لها).

ثانياً: يقوم الطالب بتسجيل الرغبات، وإذا كان قد سبق له تسجيل رغباته على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباته حسب آخر تعديل قام به، كما يُسمح له بإجراء أي تعديلات أو إضافة رغبات وذلك خلال المدة المحددة له بالتسجيل فقط.

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ثالثاً: يجب على الطالب أن يتأكد من صحة البيانات الأساسية المدخلة مثل الاسم أو المجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي يتبعه.

رابعاً: بعد ذلك يقوم الموقع بعرض جميع رغبات الطالب السابقة، وكما ذكرنا يستطيع الطالب بإجراء تعديلات أو أي إضافات يرغب فيها، ولكن في أول زيارة للموقع تكون قائمة الرغبات فارغة، ويمكن للطالب ملؤها بجميع الاختيارات من الكليات والمعاهد التي يرغب الالتحاق بها، وذلك بالترتيب الذي يفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك مثل كليات الألسن.

خامساً: بعد الانتهاء من إدخال قائمة الرغبات يقوم برنامج الموقع بعرضها على الطالب لمراجعتها والتأكد من صحة المدخلات التي قام بها ويمكنه تعديل أو إضافة أو إعادة ترتيب كليات أو معاهد قام بكتابتها ومن ثم حفظ البيانات وبعد ذلك وضع البريد الإلكتروني، وسيتم إرسال إيصال لتأكيد التسجيل للرغبات إلكترونياً، ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالطباعة وذلك للاستعانة بها في وقت لاحق.

إلى جميع الطلاب الذين يرغبون في التسجيل لاختبارات القدرات، سوف أوفر لكم هذا الرابـــــــــط لمعرفة كافة المعلومات التي يحتاج إليها الطالب في اختبارات القدرات.