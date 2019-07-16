تنسيق الكليات 2019| رابط تسجيل الرغبات الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد فتح تقديم الرغبات للمرحلة الأولي لطلاب الثانوية العامة لعام 2019 وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني والتي ظهر فية ارتفاع كبير جداً في درجات المرحلة الأولى، وذلك يرجع إلي ارتفاع درجات الطلاب بشكل كبير في نتيجة الثانوية العامة 2019 وقد اتت المرحلة الأولى والحد الأدنى لتقديم الطلاب لشعبة العلمي علوم 97.7% وشعبة العلمي رياضة 95% والشعبة الأدبي.

رابط التسجيل في التنسيق عن طريق الدخول إلى رابط تنسيق الكليات 2019 تستطيع من خلال الرقم السري للطالب كتابة الرغبات، و أيضا يمكنكم التعديل على الرغبات على مدار 24 ساعة الإضافة إلي الاتصال على رقم الخط الساخن والاستعلام عن كل ما يخص التنسيق الإلكتروني عبر رقم 19468. عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى

البيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152 الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 الإجمالي 143313

بالفديو خطواط التقديم في التنسيق

من خلال البوابة الرسمية للتنسيقات يمكن لجميع الطلاب تقديم الرغبات للكليات حسب مجموع كل طالب بناء علي درجات الثانوية العامة 2019, والجدير بالزكر أن رغم إرتفاع التنسيق بهذا الشكل هذا العام إلا أن هناك 143313 يتقدمون للمرحلة الأولى من تقديم الرغبات.