موعد اجازة عيد الاضحى 2019 في تركيا

بعد الإعلان في تركيا عن موعد إجازة عيد الأضحى القادم وهو يوم 11 تموز ولمدة أسبوع كامل، كشفت دراسة أجرتها صحيفة Gulf News UAE قائمة الوجهات المفضلة سياحيًا إلى جانب تركيا، جورجيا وأرمينيا وقيرغيزستان وجزيرة بالي الإندونيسية وتونس.

وذكرت الصحيفة أن تكلفة الرحلة إلى إسطنبول، لمدة ثلاث ليال وأربعة أيام تبلغ 30 ألف درهم إماراتي للشخص الواحد على أساس المشاركة المزدوجة.

وتتضمن الحزمة رحلات ذهاب وعودة من الشارقة، وخدمة النقل من المطار إلى فندق ثلاث نجوم، وجولة سياحية وغيرها الكثير من الامتيازات.

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ويأتي استمرار تدفق السياح إلى تركيا، رغم دعوات التحذير من السفر إليها التي أطلقها بعض المغردين الإماراتيين وبعض الشخصيات البارزة، مثل نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان مواطني ودعوا فيها إلى مقاطعة السياحة إلى تركيا.

وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، انتقد خلفان بشدة، في سلسلة تغريدات منشورة على حسابه في “تويتر”، إعلان أنقرة عن اعتقال عميلين للاستخبارات الإماراتية في إسطنبول.

وحذر خلفان مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها بعدم السفر إلى تركيا، وإلغاء زياراتهم السياحية إلى تركيا ومقاطعة البضائع المنتجة في هذه البلاد احتجاجا على خطوة أنقرة.