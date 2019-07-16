المؤشرات الأولية لتنسيق 2019 تشير إلى إرتفاع الحدود الدنيا للقبول في الكليات والجامعات للمرحلة...

كشفت الاخبار الأولية لـ تنسيق القبول بالكليات والجامعات 2019، أنه يتوقع حدوث زيادة كبيرة فى الحدود الدنيا بكليات المرحلة الأولى للتنسيق، بسبب ارتفاع أعداد التلاميذ بهذه المرحلة مقارنة بالعام الماضى، نجد أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى لعام 2019 أعلى من الحد الادنى الذي كان مطلوب للتقدم لكليات المرحلة الأولى لعام 2018 بواقع 4 درجات كاملة، أى بنسبة 1 % تقريبا،بما يؤكد زيادة الحد الادنى للقبول بكلية الطب ليتخطى حاجز الـ 98 %، وفى الشعبة الهندسية نجد أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى بالعام الجاري 2019 زاد عن العام السابق 2018 بواقع 4 درجات ونصف الدرجة، أى بنسبة 1.1 % تقريبا،الأمر الذي يؤكد ايضا صعود الحد الادنى المطلوب للقبول بكلية الهندسة وباقى كليات الشعبة الهندسية.

المؤشرات الاولية لتنسيق القبول بالكليات والجامعات 2019

أما حينما نقارن الحد الادنى المطلوب للتقدم للمرحلة الأولى بتنسيق 2019، ونظيره في 2018 فيما يخص طلبة الشعبة الأدبية نجدهما متطابقين، إلا أنه من المنتظر أن تبقى هذه الكليات أيضاً معرضة لزيادة هي الاخرى في الحدود الدنيا لها، بسبب الزيادة التى حدثت في اعداد الطلاب المتقدمين لهذه المرحلة ومجاميعهم، وفيما يتعلق بالأعداد نجد أنه يوجد حوالى 15 ألفا طالب وطالبة أكثر عن طلبة الشعبة الأدبية بالعام الماضى بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019.

وقد أوضحت المؤشرات الأولية للتنسيق بعد الإحصائيات التي خرجت من نتيجة الثانوية العامة، بوجود تنبؤ بزيادة ملحوظة فى الحدود الدنيا للقبول في كليات الجامعات الحكومية بما لا يقل عن 3% عن العام الماضى، نتيجة لـزيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع تزيد عن الـ 95%، عن الأعوام السابقة وايضاً الطلاب حاصلي 90 % فما فوق الأمر الذي يؤكد أن الحدود الدنيا للكليات سترتفع بنسبة ملحوظة عن تنسيق العام الماضى.

وأشارت المؤشرات الأولية، بتجاوز الحد الأدنى للقبول بكليات الطب حد الـ 98 %، ليصبح واقعا بين 98.2 % إلى 98.5 %، وبالتالى ارتفاع الحد الأقل المقبول للقبول بكليات طب الأسنان لتراوح بين 97.8 % إلى 98% والصيدلة مع فارق ضئيل يبلغ إلى درجة واحدة عن الحد الأدنى المطلوب لكليات الأسنان، كما أوضحت النتائج الأولية أنه يتوقع أن ازدياد الأطراف الحدودية الدنيا للقبول بكليات الهندسة من 4 إلى 6 درجات عن العام الماضى.